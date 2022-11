Fat Bike Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Luz-Saint-Sauveur

Fat Bike Luz-Saint-Sauveur, 23 février 2023, Luz-Saint-Sauveur. Fat Bike

LUZ ARDIDEN Secteur Bédéret Station de Luz Ardiden Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes Secteur Bédéret LUZ ARDIDEN

2023-02-23 16:30:00 16:30:00 – 2023-02-23

Secteur Bédéret LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrnes EUR 45 Embarquez sur le télésiège Bédéret express pour ensuite profiter de plus d’une heure de descente en Fatbike sur les crêtes du Col de Riou… sensations et vues imprenables garanties ! Vous serez accompagné par Pierre, un accompagnateur passionné, diplômé de Luz Bikes Pyrénées, qui vous apprendra à rouler sur la neige avec ses vélos atypiques aux gros pneus !

Sous réserves de conditions météorologiques et de disponibilités. Réservation obligatoire.

Tarif adulte : 45€

Tarif préférentiel pour les familles / groupes.

Le tarif inclus l’accompagnement et la location.

Forfait remontée mécanique en supplément : 15€/personne. luzbikes@gmail.com +33 7 67 99 72 10 Secteur Bédéret LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Station de Luz Ardiden Adresse Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes Secteur Bédéret LUZ ARDIDEN Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville Secteur Bédéret LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrnes

Luz-Saint-Sauveur Station de Luz Ardiden Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luz-saint-sauveur/

Fat Bike Luz-Saint-Sauveur 2023-02-23 was last modified: by Fat Bike Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Station de Luz Ardiden 23 février 2023 Hautes-Pyrnes LUZ ARDIDEN Secteur Bédéret Station de Luz Ardiden Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes