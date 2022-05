Fat Bike – Descente initiation, 12 juillet 2022, .

Fat Bike – Descente initiation

2022-07-12 09:00:00 – 2022-07-12 12:00:00

Avec ce nouveau vélo léger avec des roues énormes, les montées et les descentes s’avalent facilement. En montagne, en forêt, l’itinéraire suit les champs de crêtes et alterne sur des sentiers étroits (single track) et des pistes forestières. Nous nous amusons ! Navette en véhicule et descente en Fat Bike ou VTT. (Itinéraire cross-country).

Niveau : facile. Distance : 7 km; Dénivelé : -700m +50m; Durée : 1h30 + 45’logistique. Départ minimum 6 personnes. Âge mini : 12 ans et taille mini de 1m60. Inscription 24h avant. Lieu de rendez-vous : Sur le parking entre la Poterie Goicoechea et Arnabar, village des artisans à Ossès.

