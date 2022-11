Fat Bike

2022-12-17 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-17 Embarquez sur le télésiège Bédéret express pour ensuite profiter de plus d’une heure de descente en Fatbike sur les crêtes du Col de Riou… sensations et vues imprenables garanties ! Vous serez accompagné par Pierre, un accompagnateur passionné, diplômé de Luz Bikes Pyrénées, qui vous apprendra à rouler sur la neige avec ses vélos atypiques aux gros pneus !

Sous réserves de conditions météorologiques et de disponibilités. Réservation obligatoire.

Tarif adulte : 45€

Tarif préférentiel pour les familles / groupes.

Le tarif inclus l’accompagnement et la location.

Forfait remontée mécanique en supplément : 15€/personne.

