FAT BASTARD GANG BAND + OUM TCHA Mozac Mozac Catégories d’évènement: 63200

Mozac

FAT BASTARD GANG BAND + OUM TCHA Mozac, 11 juin 2022, Mozac. FAT BASTARD GANG BAND + OUM TCHA Cloître de l’abbaye Abbaye de Mozac Mozac

2022-06-11 – 2022-06-11 Cloître de l’abbaye Abbaye de Mozac

Mozac 63200 Satirique, coloré et explosif, le Fat Bastard déchaine la scène! Une musique actuelle puissante où l’électrique, l’électronique et les instruments traditionnels se côtoient. Un combat pour la liberté, le rêve et l’espoir. info@lapucealoreille63.fr +33 4 73 38 75 82 https://www.lapucealoreille63.fr/fatbastardgangband Cloître de l’abbaye Abbaye de Mozac Mozac

