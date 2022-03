Fastes des cours royales à l’Époque baroque Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Bouches-du-Rhône 12 25 Trois solistes de l’Orchestre Philharmonique de Marseille, accompagnés de l’organiste titulaire de la Cathédrale d’Aix-en-Provence, interprètent l’éclat des cours royales européennes lors d’un concert brillant et baroque.



Au programme : Bach, Haendel, Telemann, Purcell, Charpentier, Jeremy Clarck .



Philippe Nava, Anthony Abel, trompettes

Chantal de Zeeuw, orgues

