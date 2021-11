Paris Église Sainte-Rosalie Paris Fastes des chapelles princières au 15e siècle Église Sainte-Rosalie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Sainte-Rosalie, le dimanche 21 novembre à 17:30

Le temps d’un concert imaginaire en 1466 à Bruxelles – où Philippe Le Bon accueille une délégation de seigneurs tchèques – les canciones sacrae de Prague rencontrent les polyphonies bourguignonnes de Gilles Binchois et évoquent les fastes des chapelles princières au 15e siècle. Direction et conception : Brigitte Lesne Avec la participation de Pierre Boragno et Valentin Bruchon : flûtes et cornemuses

Entrée libre (participation aux frais). Passe sanitaire exigé.

Schola de Sainte-Chapelle / Direction Brigitte Lesne Église Sainte-Rosalie 50 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris Quartier de Croulebarbe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T17:30:00 2021-11-21T18:30:00

