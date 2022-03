Fast Interview : Mélanie Launay Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Fast Interview : Mélanie Launay

du vendredi 8 avril au mercredi 31 août

Découvrez la fast interview de **Mélanie Launay**, à l’occasion de la sortie de son premier roman fantastique « 669, peony street ». À côté de l’écriture, Mélanie est la reine du cake design et tient le blog « qui a volé les tartes ». Elle s’est notamment demarquée lors de sa participation à la saison du « meilleur pâtissier professionnel : le choc des nations ». Elle nous fait l’honneur de répondre à nos questions pour une nouvelle fast interview ! _Ados / adulte_

Découvrez Mélanie Launay lors de cette interview en ligne, à l'occasion de la sortie de son premier roman fantastique « 669, peony street ».

