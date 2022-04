Fast Food et Bowling Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Fast Food et Bowling Maison de quartier Chantiers, 29 avril 2022, Versailles. Fast Food et Bowling

Maison de quartier Chantiers, le vendredi 29 avril à 18:00

Les 11-17 ans et les séniors se retrouvent pour partager un fast food suivi de parties de bowling mixtes.

sur inscriptions selon taux d’effort

Sortie Intergénérationnelle Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T22:00:00

