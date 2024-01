FAST ANIMALS AND SLOW KIDS LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, samedi 20 avril 2024.

Aimone Romizi (chanteur, guitariste, percussionniste), Alessio Mingoli (batteur), Jacopo Gigliotti (bassiste) et Alessandro Guercini (guitariste) ont commencé à jouer ensemble et à écrire des chansons en 2008 lorsqu’ils ont fait leurs premiers pas dans les clubs de leur région. Grâce à l’énergie de leurs premiers concerts, le groupe (qui a choisi le nom FAST ANIMALS AND SLOW KIDS inspiré d’un gag de Family Guy) a été engagé comme première partie par des groupes nationaux et internationaux passant par leur ville, Pérouse.En 2010, To Lose la Track a publié leur premier EP Questo è un cioccolatino , bien accueilli par les magazines musicaux. Grâce à leur victoire au concours Italy Wave Love Sound Contest et à leurs premiers concerts en dehors des frontières régionales, leur nom a commencé à circuler dans l’underground italien et en 2011 ils ont publié le premier album Cavalli qui se compose de 11 chansons post-punk avec des paroles et des rythmes incisifs. L’album a été l’excuse du groupe pour intensifier son activité live, qui est encore aujourd’hui l’âme du groupe. Deux ans après le premier album, le groupe sort le deuxième album Hybris (Woodworm, 2013), qui montre un groupe fortement mûri par rapport à l’œuvre précédente : le son s’est enrichi et les paroles abordent des thèmes universels d’une manière très personnelle, en les reliant à l’expérience réelle de faire partie d’un groupe. La première chanson de l’album, intitulée A cosa ci serve , a été élue chanson de l’année par les lecteurs et les rédacteurs du site web Rockit et l’album a également été numéro un dans les préférences des lecteurs de La Repubblica XL.Pendant la tournée qui a suivi la sortie de Hybris , FASK a composé le troisième album Alaska (Woodworm, 2014), qui élargit les perspectives de l’œuvre précédente en rendant leurs textes existentialistes et leur son personnel.La dernière date de la tournée de Alaska était complète avec plus de trois mille personnes à l’Alcatraz à Mila, faisant de Fast Animals & Slow Kids l’un des premiers groupes indie italiens à remplir cette salle. Après une courte pause, le groupe a composé le quatrième album Forse non è la felicità (Woodworm) qui est sorti en février 2017. L’album a reçu d’excellentes critiques et a fait de FASK l’un des noms les plus importants du rock underground italien. 2019 a été l’année de la reconnaissance par le grand public. Matteo Cantaluppi a enregistré et produit leur cinquième album, Animali Notturni , qui a été publié par Warner Music Italia. La tournée qui a suivi, inaugurée par une représentation au concert Primo Maggio à Rome, a enregistré un total de cinquante mille apparitions et a donné au groupe une popularité nouvelle et inattendue.L’arrivée de la pandémie oblige Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti et Alessandro Guercini à revoir leurs plans, et tous les concerts ont été annulés.C’est à cette époque qu’est sortie Come Conchiglie , une chanson écrite et enregistrée à la maison pendant le premier confinement. Mais ce n’est pas tout. 2020 est l’année où FASK se met à l’épreuve dans un autre domaine en publiant en octobre le roman graphique Come reagire al presente (Beccogiallo), un projet qui a remporté un grand succès auprès du public et de la critique.L’année 2021 s’ouvre avec la sortie de la chanson Come un animale , suivie en avril par Cosa ci direbbe , le premier featuring de FASK, qui collabore avec un autre artiste, leur ami et collègue Willie Peyote. En juin, FASK a sorti Senza deluderti , qui était comme une anticipation de la première tournée acoustique du groupe, appelée Dammi Più tempo – Acoustic Tour tour . En septembre 2021, FASK et Matteo Cantaluppi ont produit È già domani , qui fut numéro 5 dans le classement officiel italien et numéro 2 dans le classement des vinyles. Le classement officiel italien montre que le groupe a fait un pas en avant non seulement dans les paroles, mais aussi dans l’écriture des chansons et la production.2022 est l’année du vrai retour sur scène, sans les limitations liées à la pandémie et avec un public qui peut enfin sauter et crier. L’occasion est importante et elle est célébrée par une nouvelle chanson intitulée Vita sperduta , chantée en direct lors de la tranche printanière du È GIÀ DOMANI TOUR (concerts à guichets fermés dans plusieurs villes comme Bologne, Padoue, Florence, Turin, Rome et Milan). L’été a été l’occasion de poursuivre la conquête de la péninsule avec È già domani ora – TOUR qui s’est achevé le 17 septembre en ramenant, dans leur Pérouse, Aimone, Alessandro, Alessio et Jacopo. La veille, FASK sort Il tempo è una bugia avec la participation extraordinaire de LUCIANO LIGABUE.En mars 2023, FASK débarque pour la première fois dans les plus importants théâtres italiens avec Una notte con FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – Concerto in quattro atti per piccola orchestra da camera qui voit à ses côtés un petit orchestre de chambre de

