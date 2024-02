FASHION WEEK AUX ARCHIVES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse, samedi 8 juin 2024.

Rendez-vous aux Archives pour une visite très stylée sur la mode et le costume à travers les siècles.

Alors que le mois de juin est traditionnellement synonyme de présentation des nouvelles collections Haute Couture à Paris, venez découvrir les archives sous l’angle de l’histoire du vêtement, du costume et de la mode.

Les archives font le pari de vous surprendre lors d’un parcours ponctué de rencontres inattendues. N’en doutez plus semaine de la mode et semaine des archives sont complètement compatibles, et ils vous le prouve !

Visite en partenariat avec l’association Historia Tempori , dans le cadre de la Semaine Internationale des Archives.

Réservation obligatoire à partir du 8 mai 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 18:00:00

fin : 2024-06-08 19:30:00

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

