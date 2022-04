Fashion Revolution Day – Ciné-débat et Soirée Pizza Grateloup-Saint-Gayrand, 23 avril 2022, Grateloup-Saint-Gayrand.

Fashion Revolution Day – Ciné-débat et Soirée Pizza Association “Amaçada” 30, rue des Écoles Grateloup-Saint-Gayrand

2022-04-23 18:30:00 – 2022-04-23 Association “Amaçada” 30, rue des Écoles

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

EUR 10 10 – Projection du documentaire Fast Fashion : Les dessous de la mode à bas prix de Gilles BOVON et Edouard PERRIN – une production Premières Lignes avec la participation de France Télévisions, 2021.

– Vente de pizza possible à la fin de la projection.

En quelques décennies, la fast fashion, ou mode jetable, a révolutionné l’industrie textile à bas prix. Enquête dans les coulisses d’un secteur qui ne connaît pas la crise. Alors que 56 millions de tonnes de vêtements sont vendus chaque année dans le monde, les journalistes d’investigation Gilles BOVON et Édouard PERRIN ont enquêté sur l’impact social, environnemental et sanitaire de ce commerce en plein boom. En Europe, aux États-Unis et en Inde, ils ont rencontré des acteurs du secteur et se sont infiltrés au cœur de l’industrie textile…

+33 6 70 33 30 76

dernière mise à jour : 2022-04-07 par