Fashion Mix : balade à la Goutte d’Or Bibliothèque Václav Havel, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adolescents adultes. gratuit

réservations à partir du 3 mai auprès de la bibliothèque

La bibliothèque invite l’association Bastina pour une visite guidée en dehors des sentiers battus à la découverte de la mode à la Goutte d’Or !

Une balade Fashion Mix « hors les murs » dans un ancien quartier de Paris : à la rencontre des artisans, tailleurs, mécaniciens, sapeurs ou créateurs qui, un jour dépassèrent océan, montagne et désert pour venir à la capitale. Leurs élans, leurs inspirations créent chaque jour les tendances de la Mode parisienne. C’est rendre visible la participation des immigrés à la couture et au prêt-à-porter français (confection) et mettre en évidence leurs apports à l’inventivité, la beauté et l’élégance hexagonales (coiffure, tissu, style et création).

La balade dure environ 1h30 et sera animée par un guide de l’association Bastina.

Gratuit, sur inscription auprès des bibliothécaires (inscriptions ouvertes à partir du 3 mai)

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

Migrantour