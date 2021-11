Fashion + Klein Théa Leprince, 12 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 12 novembre 2021 au 15 janvier 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

William Klein

Après avoir montré ses images de New York, Paris, Rome ou Tokyo, la galerie Polka est heureuse de présenter, “Fashion + Klein”, sa première rétrospective de William Klein sur la mode. Plus de soixante photographies et « contacts peints », retraçant plus de soixante ans de travail.

« Fashion + Klein » est un festival de couleurs, de provocation où tout est une question de mode. Et si on demande au maître ce qu’il pense de la mode, il répond, toujours sans limite : « La mode ? Je m’en tape ! C’est du “bullshit” tout ça. » Et pourtant.

Théa Leprince 12, Rue Saint Gilles, Cours de Venise Paris 75003

8 : Chemin Vert (175m) 5 : Bréguet – Sabin (247m)



Contact : Polka Galerie 0176214136 communicationpolka@gmail.com http://www.polkagalerie.com/fr/exposition-fashion-klein-de-william-klein.htm

Date complète :

© William Klein / Courtesy Polka Galerie.