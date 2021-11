Paris Galerie Polka île de France, Paris Fashion + Klein Galerie Polka Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fashion + Klein Galerie Polka, 12 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 12 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

La galerie Polka a le plaisir de présenter « Fashion + Klein », une exposition qui réunit les photographies de modes iconiques de WIlliam Klein, une sélection de vintage inédits issus des archives du photographe et des contacts-peints, pièces uniques monumentales entre photographie et peinture. Ces œuvres sont rassemblées pour la première fois au sein d’un livre inédit publié aux éditions Polka, dans la continuité de l’engagement de William Klein pour la diffusion de son œuvre par le biais de l’édition photographique. Expositions -> Photographie Galerie Polka 12 rue saint-gilles Paris 75003

8 : Chemin Vert (100m) 5 : Bréguet – Sabin (348m)

Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/ Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

2021-11-12T11:00:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-13T11:00:00+01:00_2021-11-13T19:00:00+01:00;2021-11-16T11:00:00+01:00_2021-11-16T19:00:00+01:00;2021-11-17T11:00:00+01:00_2021-11-17T19:00:00+01:00;2021-11-18T11:00:00+01:00_2021-11-18T19:00:00+01:00;2021-11-19T11:00:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-20T11:00:00+01:00_2021-11-20T19:00:00+01:00

© William Klein / Courtesy Polka Galerie.

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie Polka Adresse 12 rue saint-gilles Ville Paris lieuville Galerie Polka Paris