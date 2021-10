Fascination Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace), 14 novembre 2021, Altkirch.

Fascination

du dimanche 14 novembre au samedi 29 janvier 2022 à Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace)

Benjamin Seror (1979, Lyon) conçoit des installations et des performances qui sont le fruit d’une réflexion sur l’écriture et la transmission d’une histoire, en questionnant la mise en scène possible de notre mémoire à la fois réelle et fictive. La musique, et plus particulièrement la chanson, prennent souvent la place d’outils critiques et narratifs, d’objets de réflexion et de champs d’application dans ses performances, à la croisée du concert, de la conférence ou de l’opéra. Au CRAC Alsace, Benjamin Seror agence une exposition de chansons: un projet inédit, une œuvre musicale joyeuse, réunissant une série de chansons tristes, écrites, enregistrées et mixées par l’artiste, installées dans les espaces du centre d’art. Pour son exposition, Benjamin Seror met en regard son installation articulant pièces sonores, vidéo, et objets, avec le travail de quatre jeunes artistes rencontré·e·s durant leur parcours à l’École supérieure d’art et design de Grenoble: Binta Diaw (1995, Italie), Ru Kim (1995, Allemagne), Yan Li (1988, Chine) et Sohyun Park (1991, Corée).

Entrée libre

Exposition personnelle de Benjamin Seror

Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace) 18 rue du Château, Altkirch Altkirch Haut-Rhin



