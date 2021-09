Fascinants félins Auxerre, 18 septembre 2021, Auxerre.

Fascinants félins 2021-09-18 – 2022-01-16 Muséum 5 Boulevard Vauban

Auxerre Yonne

EUR Du chat au tigre, les félins sont nombreux et variés : 38 espèces actuelles et bien d’autres qui ont disparu.

Le Muséum vous fait découvrir ce groupe animal dans une exposition principalement basée sur ses propres collections. Découvrez les espèces, leur diversité, leur mode de vie et les menaces qui pèsent sur elles. Et une information étonnante : il existe deux espèces de félins sauvages dans notre région !

museum@auxerre.fr +33 3 86 72 96 40

