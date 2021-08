Preignac Preignac Gironde, Preignac Fascinantes Portes Ouvertes du Château Haut-Bergeron Preignac Preignac Catégories d’évènement: Gironde

Preignac

Fascinantes Portes Ouvertes du Château Haut-Bergeron Preignac, 14 octobre 2021, Preignac. Fascinantes Portes Ouvertes du Château Haut-Bergeron 2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-17 18:00:00

Preignac Gironde Preignac Venez apprécier un atelier Mets et Vins au château Haut Bergeron!

texte à finir Venez apprécier un atelier Mets et Vins au château Haut Bergeron!

texte à finir Venez apprécier un atelier Mets et Vins au château Haut Bergeron!

texte à finir Château Haut- Bergeron dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Preignac Autres Lieu Preignac Adresse Ville Preignac lieuville 44.56734#-0.32029