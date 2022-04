FASCINANTES LIBELLULES ET DEMOISELLES Peuton Peuton Catégories d’évènement: Mayenne

2022-07-30 14:30:00 – 2022-07-30 16:30:00

Peuton Mayenne Peuton Fascinantes libellules et demoiselles.

Redoutables prédateurs en vol et sous l’eau, magnifiques créatures aux couleurs vives et variées, les libellules vous content leur histoire tout au long de la saison. Rendez-vous à 14h30, parking de l’étang communal à Peuton.

Prévoir : bottes ou chaussures de marche, appareil photo. Annulation en cas de pluie. Sortie gratuite, limitée à 15 personnes, sur inscription au 02 43 02 97 56. Peuton

