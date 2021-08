Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes au château d’Arche Sauternes, 16 octobre 2021, Sauternes.

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes au château d’Arche 2021-10-16 – 2021-10-16

Sauternes Gironde Sauternes

25 EUR Dans une volonté certaine du respect de nos sols et à travers nos pratiques, nous faisons appel aux chevaux pour travailler notre magnifique terroir de Sauternes.

A travers cette activité immersive comprenant quatre modules, nous souhaitons sensibiliser les amateurs de vin et de nature, à l’art du travail du sol par les chevaux.

Les apprentis meneurs expérimenteront :

– le ponçage des chevaux,

– le garnissage, autrement dit les équipements nécessaires pour un travail respectueux de l’animal et du meneur,

– l’outillage, cette fois-ci les équipements nécessaires à un travail qualitatif et respectueux de la nature,

– le menage, l’art de conduire le cheval dans une relation de confiance.

Cette activité se conclura par une visite et une dégustation de nos vins.

Nous proposons également un déjeuner sur réservation à partir de 45€/personne (réservations trois semaines avant).

+33 5 56 76 67 67

Michaël BOUDOT – www.mkb.photos

dernière mise à jour : 2021-08-17 par