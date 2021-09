Marcorignan Marcorignan Aude, MARCORIGNAN FASCINANT WEEK-END – YOGA ET VIN AU CHÂTEAU DE LA MOTTE Marcorignan Marcorignan Catégories d’évènement: Aude

FASCINANT WEEK-END – YOGA ET VIN AU CHÂTEAU DE LA MOTTE 2021-10-15 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-15

Marcorignan

Marcorignan Aude Marcorignan 12 EUR C’est dans un ancien domaine viticole aujourd’hui transformé en hébergements que Kristina vous propose des cours de yoga durant le Fascinant week-end. Pendant 3 jours et dans un espace très lumineux au cœur du domaine, participez à des cours de yoga en collectif. Au confort des lieux se rajoute un environnement naturel idyllique favorisant la méditation : oliviers, vigne, lauriers roses… Vendredi soir, après le cours, découvrez les cuvées de Marine Granel du Domaine de Fondelon lors d’une dégustation.

Cours adultes et dégustation à 18 H 30.

Réservation obligatoire. +33 6 09 72 20 30 https://www.collinedespossibles.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par

