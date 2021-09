Couiza Couiza Aude, Couiza FASCINANT WEEK-END – WEEK-END OENOLOGIQUE AU CHÂTEAU DES DUCS DE JOYEUSE Couiza Couiza Catégories d’évènement: Aude

Couiza Aude Couiza EUR 225 Aud’Etour vous propose un court séjour de 2 jours dans le département de l’Aude : le Week-End Break !

Connue principalement pour sa Blanquette, la région de Limoux produit aussi des vins tranquilles de qualité.

Partez à la découverte de la plus ancienne maison de Limoux, la maison Guinot, à travers leur visite inédite « Bulles et lumières ».

Visitez un domaine de l’appellation Limoux et découvrez les richesses patrimoniales de notre territoire avec par exemple l’Abbaye de Saint Hilaire, le mystérieux domaine de l’Abbé Saunière à Rennes le Château ou encore le musée des dinosaures à Espéraza.

Vous passerez votre nuit dans un somptueux hôtel 4 étoiles, l’authentique château des Ducs de Joyeuse datant du 16 ème siècle. Restaurez-vous dans leur restaurant gastronomique, « La cour des Ducs », Arnaud et son équipe vous régaleront avec des plats savoureux sur la base de produits du terroir.

