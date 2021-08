Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue Aude, Saint-André-de-Roquelongue FASCINANT WEEK-END – VTT DANS LE VIGNOBLE DES CORBIERES ET DEJEUNER AU CHATEAU DE SAINT JEAN DE LA GINESTE Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue Catégories d’évènement: Aude

Saint-André-de-Roquelongue Aude Saint-André-de-Roquelongue 45 45 EUR Au départ du Château de Saint Jean de la Gineste, partez pour 2 H de balade avec Hugo en VTT. Vous traverserez le vignoble du domaine en AOC Corbières et Corbières-Boutenac. Puis, entre chemin de vigne et garrigue vous découvrirez la Chapelle Saint Siméon. De retour au domaine, Marie et sa fille Camille, vous feront découvrir leurs différentes cuvées. Une production 100% féminine ! La dégustation est accompagnée d’un repas champêtre.

Départ à 10 H.

Bon à savoir : Hébergement sur place, La Bastide de Marie, gite de 12 personnes sur le domaine. dernière mise à jour : 2021-07-29 par

