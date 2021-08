Bages Bages Aude, Bages FASCINANT WEEK-END – VISITE HISTORIQUE ET DEGUSTATION AU CHÂTEAU PRAT DE CEST Bages Bages Catégories d’évènement: Aude

FASCINANT WEEK-END – VISITE HISTORIQUE ET DEGUSTATION AU CHÂTEAU PRAT DE CEST 2021-10-16 15:00:00 – 2021-10-16

Bages Aude Bages Le Château Prat de Cest est une ancienne place fortifiée sur l’antique Via Domitia. Il a été construit par Aymeri II au début du XIIème siècle pour défendre Narbonne. Ce château est une propriété familiale depuis 1803 et Guillaume, le vigneron, est la 8ème génération.

Lors du Fascinant week-end, ce passionné d’histoire saura vous accueillir pour une visite de 1H30 des lieux et vous expliquera comment les faits historiques ont marqué la vie du château. Vous découvrirez entre autres la chapelle Wisigothe du VIème siècle. Vous terminerez par une dégustation des différentes cuvée en AOC Corbières et IGP Pays D’Oc. Vous aurez la possibilité de pique-niquer au domaine après la visite.

Départs : 11 H et 15 H.

Gratuit pour les enfants.

Réservations conseillée. +33 6 75 29 99 96 https://www.chateau-prat-de-cest.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-06 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Bages