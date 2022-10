FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES ET DECOUVERTES – DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hrault

Montagnac

FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES ET DECOUVERTES – DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE Montagnac, 16 octobre 2022, Montagnac. FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES ET DECOUVERTES – DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE

Domaine de la Conseillère

D32, Route de Gignac Montagnac Hrault

2022-10-16 16:00:00 – 2022-10-16 20:00:00 Montagnac

Hrault EUR 40 40 VIVEZ UN FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES ! Aux portes de Sète et d’Agde, Thau en Méditerranée rassemble plus d’une centaine de professionnels labellisés « Vignobles & Découverte » (domaines viticoles, mas conchylicoles restaurants, chambres d’hôtes, gîtes, hôtels ou campings, sites patrimoniaux, ou encore activités de bien-être et de loisirs). Accompagnés de Tom, découvrez le Domaine de la Conseillère à bord de la plus populaire des décapotables françaises : la 2CV !

Vous voilà partis pour une balade mémorable dans le vignoble de Montagnac !

C’est là qu’Alicia vous initiera aux secrets des plantes sauvages comestibles lors d’une balade pédestre sur les sentiers du Domaine. Touchez, sentez et cueillez avant de rejoindre l’atelier cuisine de Joe le Cooker pour préparer de délicieux mets «sauvages» à déguster en accord avec les vins du Domaine. De belles visites et dégustations en perspective ! #TEMPSFORT

#FASCINANTWEEKEND

#VIGNOBLESETDECOUVERTES

#ESCAPADEVIGNERONNE

#ESCAPADEALINFINI Escapade gourmande au Domaine de la Conseillère : 2CV, cuisine sauvage et vin au menu ! Montagnac

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Montagnac Autres Lieu Montagnac Adresse Domaine de la Conseillère D32, Route de Gignac Montagnac Hrault Ville Montagnac lieuville Montagnac Departement Hrault

Montagnac Montagnac Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montagnac/

FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES ET DECOUVERTES – DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE Montagnac 2022-10-16 was last modified: by FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES ET DECOUVERTES – DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE Montagnac Montagnac 16 octobre 2022 Domaine de la Conseillère D32 Hrault Montagnac Route de Gignac Montagnac Hrault

Montagnac Hrault