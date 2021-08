Cascastel-des-Corbières Cascastel-des-Corbières Aude, Cascastel-des-Corbières FASCINANT WEEK-END – VIENS BULLER DANS MA CUVE ! Cascastel-des-Corbières Cascastel-des-Corbières Catégories d’évènement: Aude

FASCINANT WEEK-END – VIENS BULLER DANS MA CUVE ! Cascastel-des-Corbières, 17 octobre 2021, Cascastel-des-Corbières. FASCINANT WEEK-END – VIENS BULLER DANS MA CUVE ! 2021-10-17 10:30:00 – 2021-10-17

Cascastel-des-Corbières Aude Un collectif de vignerons des Hautes-Corbières engagés, dont Gilles Contrepois vigneron au Domaine Grand Guilhem, qui défendent une viticulture sans pesticides et une vinification avec pas ou peu d’entrants, vous donne rendez-vous le dimanche 17 Octobre. Vivez un moment de partage, avec des personnalités atypiques afin de mieux comprendre les enjeux de la viticulture de demain.

Au programme visite de cave avec explication des fermentations dès 10h30 dans 3 caves de Cascastel : Domaine Grand Guilhem, Les Vendangeureux et Les Abrigants.

À partir de 12h un pique-nique partagé à amener se déroulera dans les vignes. Les vins rosés, blancs et rouges des différents vignerons accompagneront votre repas.

Continuez les visites de caves en pleines ébullitions dans l’après-midi.

À 18h rendez-vous au Clos Cascastel pour clôturer votre journée en musique autour d’un apéritif.

Gratuit – prendre son verre :-)

Infos pratiques : repas du soir au restaurant le 28 Pardi !.

Se loger : Chambre d’hôtes « Chez Lola » – 06 85 80 00 38 gguilhem@aol.com https://www.grandguilhem.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

