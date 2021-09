Reims Reims Marne, Reims Fascinant Week-end V&D : VignOtrésor autour de Reims Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Fascinant Week-end V&D : VignOtrésor autour de Reims Reims, 15 octobre 2021, Reims. Fascinant Week-end V&D : VignOtrésor autour de Reims 2021-10-15 – 2021-10-17 En extérieur sur l’ensemble de la Montagne de Reims 6 rue Rockfeller

Reims Marne Avec votre carte et livret, partez sur les routes de Vignotrésor dans le Parc Naturel de la Montagne de Reims au travers d’une chasse au trésor.

9 boucles, 4 mondes sont à parcourir. De gros lots sont à gagner par tirage au sort:

– 1 monde parcouru : 1 magnum

– 2 mondes ou plus : 1 mathusalem Chasse au trésor sur la Montagne de Reims.

9 boucles, 4 indices, un trésor à découvrir en famille ou entre amis ! asso.286m@gmail.com +33 3 26 77 45 00 http://www.reims-tourisme.com/ Avec votre carte et livret, partez sur les routes de Vignotrésor dans le Parc Naturel de la Montagne de Reims au travers d’une chasse au trésor.

9 boucles, 4 mondes sont à parcourir. De gros lots sont à gagner par tirage au sort:

– 1 monde parcouru : 1 magnum

– 2 mondes ou plus : 1 mathusalem dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse En extérieur sur l'ensemble de la Montagne de Reims 6 rue Rockfeller Ville Reims lieuville 49.24427#4.03462