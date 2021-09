Épernay Épernay Épernay, Marne Fascinant Week-end V&D : Table Ronde “Oenotourisme Durable” Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Fascinant Week-end V&D : Table Ronde “Oenotourisme Durable” Épernay, 15 octobre 2021, Épernay. Fascinant Week-end V&D : Table Ronde “Oenotourisme Durable” 2021-10-15 – 2021-10-15 À suivre en direct sur facebook 13 Avenue de Champagne

Hervé Novelli, président du Conseil Supérieur de l'Œnotourisme, animera une table ronde avec les élus du territoire sur la thématique suivante: " Après 2 ans de pandémie : quel avenir pour un oenotourisme durable ? " Vous pourrez suivre cette table ronde en direct en vous connectant sur notre page facebook : www.facebook.com/vignobles.decouvertes.champagne

Lieu Épernay Adresse À suivre en direct sur facebook 13 Avenue de Champagne Ville Épernay