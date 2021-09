Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Fascinant Week-end V&D : Soirée Accords Mets Champagne H.BATY au restaurant l’Archestrate Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Fascinant Week-end V&D : Soirée Accords Mets Champagne H.BATY au restaurant l’Archestrate Saint-Dizier, 15 octobre 2021, Saint-Dizier. Fascinant Week-end V&D : Soirée Accords Mets Champagne H.BATY au restaurant l’Archestrate 2021-10-15 20:00:00 – 2021-10-15 23:00:00 Restaurant L’Archestrate 17 rue Emile Giros

Saint-Dizier Haute-Marne Mise en place d’un menu spécial où l’on accordera avec chaque plat concocté par le restaurateur un vin de Champagne de la maison H.BATY Mise en place d’un menu spécial où chaque plat concocté par le restaurateur sera accordé avec un vin de champagne de la maison H.BATY. +33 3 25 08 31 89 http://www.restaurant-larchestrate.fr/ Mise en place d’un menu spécial où l’on accordera avec chaque plat concocté par le restaurateur un vin de Champagne de la maison H.BATY dernière mise à jour : 2021-09-17 par

