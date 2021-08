Mutigny Mutigny 51160, Mutigny Fascinant Week-end V&D : Rando photo Mutigny Mutigny Catégories d’évènement: 51160

Fascinant Week-end V&D : Rando photo Mutigny, 16 octobre 2021, Mutigny. Fascinant Week-end V&D : Rando photo 2021-10-16 – 2021-10-16 Locaux de la Mairie de Mutigny 1 place garritan

Mutigny 51160 Mutigny Achat d'un livret photo à 4€, les photos seront des images prises dans le sentier du vigneron avec les explications en dessous, durant la visite les touristes devront rechercher les endroits photographiés si ils retrouvent tous les endroits, ils gagneront une dégustation à la fin de la visite.

