Fascinant Week-end V&D Épernay

Marne

Fascinant Week-end V&D Épernay, 16 octobre 2021, Épernay.

2021-10-16 – 2021-10-18

Épernay Marne Épernay Le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes s’est installé pour la première fois en Champagne en 2020, proposant au public le temps d’un week-end près de 100 manifestations ! Nouveau rendez-vous le 3ème week-end d’octobre 2022 : sur 3 jours vous pourrez découvrir les territoires viticoles à travers des activités de qualité au plus près du vignoble et du vigneron. L’espace d’un week-end, des offres oenotouristiques originales, insolites et oeno-festives vous permettront de partir à la découverte du prestigieux vignoble de Champagne. Programme à venir sur www.vignobles-decouvertes-champagne.com. http://www.tourisme-en-champagne.com/fascinant-weekend Épernay

