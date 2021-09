Bouzy Bouzy BOUZY, Marne Fascinant Week-end V&D : Du raisin aux bulles Bouzy Bouzy Catégories d’évènement: BOUZY

Marne

Fascinant Week-end V&D : Du raisin aux bulles Bouzy, 15 octobre 2021, Bouzy. Fascinant Week-end V&D : Du raisin aux bulles 2021-10-15 – 2021-10-16 Domaine Champagne Alfred Tritant 23 Rue de Tours sur Marne

Dégustation de Chardonnay et Pinot Noir sous leurs différentes formes à travers le processus d'élaboration de champagnes : dégustation de raisins, puis de vins clairs en cuve (vins de la dernière vendange et vins de réserve), puis dégustation de champagnes monocépages.

accueil@champagne-tritant.fr +33 3 26 57 01 16 http://www.champagne-tritant.fr/

Détails Catégories d’évènement: BOUZY, Marne Autres Lieu Bouzy Adresse Domaine Champagne Alfred Tritant 23 Rue de Tours sur Marne Ville Bouzy lieuville 49.07853#4.1454