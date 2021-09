Sézanne Sézanne Marne, Sézanne Fascinant Week-end V&D: Dégustation sensorielle de Champagne Sézanne Sézanne Catégories d’évènement: Marne

Fascinant Week-end V&D: Dégustation sensorielle de Champagne Sézanne, 15 octobre 2021, Sézanne. Fascinant Week-end V&D: Dégustation sensorielle de Champagne 2021-10-15 10:30:00 – 2021-10-17 12:00:00 Domaine Champagne Pierre Pinard 29 Rue Gaston Laplatte

Testez vos connaissances du monde de champagne et essayez de reconnaitre les différentes sortes de champagne les yeux fermés. Après un film d'initiation repartez à la dégustation sensorielle. +33 3 26 80 58 81 http://www.champagne-pinard.com/

