Aÿ-Champagne Marne Aÿ-Champagne Venez découvrir les 3 principaux cépages de la Champagne grâce à cette dégustation de 3 vins de Champagne issus de mono-cépages. Au programme :

1h00 d’initiation autour d’un 100% Chardonnay ; un 100% Meunier et un 100% Pinot Noir, au coeur du nouveau Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne à Aÿ-Champagne. Animation avec réservation obligatoire pour des personnes majeures.

Samedi 16 octobre 2021: 11h00 -> 12h00 / 14h00 -> 15h00 / 17h00 -> 18h00

Sur réservation

