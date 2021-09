Hautvillers Hautvillers Hautvillers, Marne Fascinant Week-end V&D : De la vigne à la flûte Hautvillers Hautvillers Catégories d’évènement: Hautvillers

Fascinant Week-end V&D : De la vigne à la flûte Hautvillers, 15 octobre 2021, Hautvillers. Fascinant Week-end V&D : De la vigne à la flûte 2021-10-15 – 2021-10-17 Champagne DAGONET et Fils 210 route de Fismes

Hautvillers Marne Immersion dans les vignes pour découvrir la réglementation champenoise et les différentes méthode culturale et travaux à réaliser toute l’année pour arriver à la vendange.

dernière mise à jour : 2021-09-16 par

