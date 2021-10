Couvrot Couvrot Couvrot, Marne Fascinant Week-end V&D : Ça Trott’in Couvrot Couvrot Couvrot Catégories d’évènement: Couvrot

Marne

Fascinant Week-end V&D : Ça Trott'in Couvrot 2021-10-15 09:00:00 – 2021-10-17 18:00:00 Champagne Bourcier & Fils 9 chemin des imblines

Couvrot Marne Couvrot Venez découvrir l’originalité du vignoble vitryat en trottinettes électriques avec ses prairies et ses canaux .

Vous pourrez également déguster nos cuvées champagne et ratafia

Venez découvrir le vignoble des Coteaux Vitryats en trottinettes électriques. À votre retour une dégustation vous attendra. http://www.champagnebourcier.com/

Vous pourrez également déguster nos cuvées champagne et ratafia

Détails Catégories d’évènement: Couvrot, Marne Autres Lieu Couvrot Adresse Champagne Bourcier & Fils 9 chemin des imblines Ville Couvrot lieuville 48.75721#4.5753