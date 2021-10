Damery Damery DAMERY, Marne Fascinant Week-end V&D : Balade historique et dégustation champagne à Damery Damery Damery Catégories d’évènement: DAMERY

Fascinant Week-end V&D : Balade historique et dégustation champagne à Damery
2021-10-16 09:00:00 – 2021-10-16 19:00:00
Champagne Blaise Lourdez, 2 Rues des longues raies, Damery, Marne

Muni d'un flyer explicatif, visitez Damery et découvrez ses lieux emblématiques, ses habitants célèbres et les anecdotes de ce beau village champenois. Cette balade pédestre se clôturera par une visite de la cave, commentée par Isabelle, puis par une dégustation de sa cuvée "Charme" au caveau ou si le temps le permet dans Le Jardin d'Isabelle.

contact1@champagneblaise.fr
http://www.blaiselourdez.fr/

