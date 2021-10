Ludes Ludes Ludes, Marne Fascinant Week-end V&D : Atelier Champagnes et Fleurs Ludes Ludes Catégories d’évènement: Ludes

Fascinant Week-end V&D : Atelier Champagnes et Fleurs Ludes, 16 octobre 2021, Ludes. Fascinant Week-end V&D : Atelier Champagnes et Fleurs 2021-10-16 10:30:00 – 2021-10-16 12:30:00 Domaine Canard-Duchêne 1 rue Edmond Canard

Ludes Marne Ludes Un atelier tout en poésie ! Le saviez-vous ? Plus de 250 espèces de fleurs sont comestibles !

Au cours de cet atelier, vous vous initierez à la réalisation d’un mets délicat à partir de différentes variétés de fleurs : bourrache, souci, pensée, violette, coquelicot…

