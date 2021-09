Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Fascinant Week-end V&D : Accords Mets Champagne H.Baty au Restaurant Maison Souply Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Fascinant Week-end V&D : Accords Mets Champagne H.Baty au Restaurant Maison Souply Châlons-en-Champagne, 16 octobre 2021, Châlons-en-Champagne. Fascinant Week-end V&D : Accords Mets Champagne H.Baty au Restaurant Maison Souply 2021-10-16 20:00:00 – 2021-10-16 23:00:00 Restaurant Maison Souply 8 Rue du Faubourg St Antoine

Châlons-en-Champagne Marne Menu spécial élaboré par le Chef fabien Souply en collaboration avec Romain Prieur, vigneron et gérant du Champagne H. Baty. Chaque plat sera servi en accord avec une cuvée du champagne H. Baty et les explications de Romain. Venez déguster notre menu spécial concocté par le Chef Fabien Souply pour l’occasion dans le lequel une cuvée du Champagne H.BATY différente sera servie avec chaque plat, avec explication du vigneron. +33 3 26 68 18 91 http://www.restaurant-souply.com/ Menu spécial élaboré par le Chef fabien Souply en collaboration avec Romain Prieur, vigneron et gérant du Champagne H. Baty. Chaque plat sera servi en accord avec une cuvée du champagne H. Baty et les explications de Romain. dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Restaurant Maison Souply 8 Rue du Faubourg St Antoine Ville Châlons-en-Champagne lieuville 48.96139#4.35904