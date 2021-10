Vanault-le-Châtel Vanault-le-Châtel Marne, Vanault-le-Châtel Fascinant Week-end V&D : À la découverte de la viticulture biologique Vanault-le-Châtel Vanault-le-Châtel Catégories d’évènement: Marne

Fascinant Week-end V&D : À la découverte de la viticulture biologique Vanault-le-Châtel, 15 octobre 2021, Vanault-le-Châtel. Fascinant Week-end V&D : À la découverte de la viticulture biologique 2021-10-15 – 2021-10-15 Domaine Trepo Leriguier 19 B Rue Sainte-Libaire

Notre domaine familiale est en conversion à la viticulture biologique depuis 2 ans. Nous vous proposons de découvrir les techniques et les enjeux de ce mode de culture grâce à une visite de notre vignoble. Nous terminerons par une dégustation dans notre loge de vigne avec une superbe vue panoramique.

contact@trepo-leriguier.com +33 3 26 73 09 17

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vanault-le-Châtel Autres Lieu Vanault-le-Châtel Adresse Domaine Trepo Leriguier 19 B Rue Sainte-Libaire Ville Vanault-le-Châtel lieuville 48.86311#4.72976