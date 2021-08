Montséret Montséret Aude, Montséret FASCINANT WEEK-END – UNE BZZ EXPÉRIENCE Montséret Montséret Catégories d’évènement: Aude

Montséret Aude Hélène et Laurent Poloni, apiculteurs sur la commune de Montséret et plus précisément dans le hameau des Clauses, vous proposent de découvrir leurs différents miels médaillés et produits dérivés à base de miel (miel, pain d’épices, hydromel, pollen, caramels au miel, bougies…). Le théâtre aux abeilles, lieu de visite qui permet de découvrir le monde secret des butineuses, est idéal pour une sortie en famille.

Alors pour ceux qui n’ont jamais vu de ruches de près, n’hésitez pas ! Vous aurez peut-être l’occasion d’être présenté à la reine, mais rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de faire la révérence devant elle. Pour venir à nous, deux options s’offrent à vous. Soit directement en véhicule ou à pied par le sentier de randonnée Nature et Légende au départ de l’ancienne cave de Montséret. +33 4 68 43 30 17 https://miellerie-des-clauses.com/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

