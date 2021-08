Saint-Nazaire-d'Aude Saint-Nazaire-d'Aude Aude, Saint-Nazaire-d'Aude FASCINANT WEEK-END – TROTTINETTE ÉLECTRIQUE DANS LES VIGNOBLES DU MINERVOIS Saint-Nazaire-d’Aude Saint-Nazaire-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

FASCINANT WEEK-END – TROTTINETTE ÉLECTRIQUE DANS LES VIGNOBLES DU MINERVOIS
14 octobre 2021

Raphaël vous propose des balades originales en trottinette électrique tout terrain. En longeant le canal du Midi ou au cœur du vignoble du Minervois, les expéditions de 1 H en trottinettes vous garantissent des fous rires et sensations fortes ! Raphaël propose pour ce Fascinant Week-end le circuit « Canal du Midi et vigne ». Une boucle depuis le port du Somail. Plusieurs départs pour chaque circuit : 9H30 – 11 H – 14H30 – 16 H.

Raphaël vous fournira tout l'équipement nécessaire pour la sortie. Trottinettes électriques tout terrain adultes et enfants (plus de 12 ans).
raph.brugger@gmail.com +33 6 28 28 69 16

