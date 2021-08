Homps Homps Aude, Homps FASCINANT WEEK-END – TROTTINETTE ÉLECTRIQUE DANS LES VIGNOBLES DU MINERVOIS Homps Homps Catégories d’évènement: Aude

Homps Aude Homps 20 20 EUR Raphaël vous propose des balades originales en trottinette électrique tout terrain. En longeant le canal du Midi ou au cœur du vignoble du Minervois, les expéditions de 1 H en trottinettes vous garantissent des fous rires et sensations fortes! Raphaël propose pour ce Fascinant Week-end un circuit « canal du Midi et lac de Jouarres”.

Une boucle depuis la Maison des vins du Minervois au port de Homps en passant par le Lac de Jouarres pour finir par une dégustation à la maison des Vins du Minervois. Plusieurs départs pour chaque circuit : 9H30, 11H, 14H30, 16H h30. Raphaël vous fournira tout l’équipement nécessaire pour la sortie.

Trottinettes électriques tout terrain adultes et enfants (plus de 12 ans). raph.brugger@gmail.com +33 6 28 28 69 16 https://www.facebook.com/Session-Outdoor-204810573464313/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

