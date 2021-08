FASCINANT WEEK-END – SPIKTRI STREET ART UNIVERSE, UNE ACIENNE CAVE DEVENUE MUSEE Ferrals-les-Corbières, 14 octobre 2021, Ferrals-les-Corbières.

FASCINANT WEEK-END – SPIKTRI STREET ART UNIVERSE, UNE ACIENNE CAVE DEVENUE MUSEE 2021-10-14 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-17 16:00:00 16:00:00

Ferrals-les-Corbières Aude Ferrals-les-Corbières

“Musée d’art moderne” & “Galerie d’Art”

Vous vous apprêtez à visiter la plus grande Base de Street Art dédiée au recyclage et la sauvegarde de la planète logée dans une ancienne cave viticole. La mission de SPIKTRI STREET ART UNIVERSE est d’alerter et sensibiliser ses visiteurs pour la protection des différentes espèces animales et végétales, l’éducation et la transmission d’un patrimoine aux générations futures.

Nous vous proposons de découvrir ici ce qu’est LA BASE 99 SPIKTRI STREET ART UNIVERSE et pendant le Fascinant week-end, profitez d’une dégustation des vins de la cave coopérative les Celliers d’Orfée en fin de visite.

+33 4 68 90 76 01 https://spiktri.com/

dernière mise à jour : 2021-07-27 par