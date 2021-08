Thézan-des-Corbières Thézan-des-Corbières Aude, Thézan-des-Corbières FASCINANT WEEK-END – SOIRÉE DE FÊTE CHÂTEAU SAINT ESTÈVE Thézan-des-Corbières Thézan-des-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Thézan-des-Corbières

FASCINANT WEEK-END – SOIRÉE DE FÊTE CHÂTEAU SAINT ESTÈVE Thézan-des-Corbières, 16 octobre 2021, Thézan-des-Corbières. FASCINANT WEEK-END – SOIRÉE DE FÊTE CHÂTEAU SAINT ESTÈVE 2021-10-16 19:00:00 – 2021-10-16

Thézan-des-Corbières Aude Thézan-des-Corbières La famille Latham vous accueille au Château Saint Estève, une magnifique bâtisse en pierres qui a traversé le temps. En début de soirée et pour les plus curieux, visitez leur chai empreint d’histoire et rendant hommage à Henry de Monfreid, ancêtre de la famille, aventurier et écrivain. Spécialement pour le Fascinant week-end, profitez d’une soirée musicale avec restauration afin de découvrir les différentes cuvées du château dans une ambiance conviviale et décontractée.

Entrée gratuite.

Vente de vin au verre et à la bouteille.

Repas Food Truck “Le Titube” – planche de tapas à partager de 10€ à 15€ contact@chateau-saint-esteve.com +33 4 68 43 32 34 http://www.chateau-saint-esteve.com/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Thézan-des-Corbières Autres Lieu Thézan-des-Corbières Adresse Ville Thézan-des-Corbières lieuville 43.07036#2.81776