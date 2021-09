FASCINANT WEEK-END – OENOTOURISME À VÉLO AU DOMAINE DE LA MONÈZE BASSE Limoux, 14 octobre 2021, Limoux.

FASCINANT WEEK-END – OENOTOURISME À VÉLO AU DOMAINE DE LA MONÈZE BASSE 2021-10-14 – 2021-10-17

Limoux Aude Limoux

EUR 135

Posez vos valises à la Monèze Basse, un gite de charme 4 étoiles loin du stress et du tumulte et louez un vélo électrique.

Partez sur les chemins de notre territoire pour une balade de 35 km à vélo électrique pour une journée nature et remise en forme avec le forfait « Journée Pétillante à vélo électrique »

Lors de cette escapade, vous découvrirez des spécialités locales ou des lieux historiquement connus comme la blanquette de la Maison Guinot ou encore l’Abbaye de Saint-Hilaire, classée monument historique et site pôle du pays Cathare.

De Limoux, en passant par Saint-Polycarpe et Saint-Hilaire, venez vivre une expérience mémorable en famille, entre amis ou entre collègues, au milieu de superbes paysages et savoir-faire.

info@lamoneze.com https://www.lamoneze.com/

