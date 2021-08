FASCINANT WEEK-END – MAISON GUINOT – VISITE BULLES ET LUMIÈRES Limoux, 14 octobre 2021, Limoux.

FASCINANT WEEK-END – MAISON GUINOT – VISITE BULLES ET LUMIÈRES 2021-10-14 – 2021-10-15 Maison Guinot 3 chemin de ronde

Limoux Aude Limoux

4 4 EUR

Créée pour le plus grand plaisir des petits et des grands, la visite des 2500m² caves “Bulles et Lumières”, est un moment ludique, pédagogique et spectaculaire qui suscite émerveillement et imagination.

Nous vous accueillons et adaptons notre discours pour vous transmettre au mieux et avec précision notre savoir-faire et nos secrets pour l’Elaboration de nos Vins Effervescents. Vous pourrez également déguster nos meilleures Blanquettes et Crémants de Limoux (AOC), les vins à bulles les plus vieux du Monde. Visites à 10H30, 14H30 et 16H.

info@bullesetlumieres.fr +33 4 68 31 01 33

