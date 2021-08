Paraza Paraza Aude, Paraza FASCINANT WEEK-END – MA VIGNE EN MUSIQUE AU CHATEAU DE PARAZA – LE DUO DES FRÈRES LELEU Paraza Paraza Catégories d’évènement: Aude

Paraza

FASCINANT WEEK-END – MA VIGNE EN MUSIQUE AU CHATEAU DE PARAZA – LE DUO DES FRÈRES LELEU 2021-10-17 16:30:00

Paraza Aude Paraza 10 10 EUR Pour clore de sa 5ème édition, le festival Ma Vigne en Musique vous offre le meilleur des cuivres français : le Duo des frères LELEU (Thomas au Tuba, et Romain à la Trompette).

Deux artistes de réputation mondiale, que vous retrouverez “ensemble” pour votre plus grand plaisir, dimanche 17 Octobre à 16H30 dans le cadre merveilleux du Château de Paraza.

Concert suivi d’une dégustation des vins du château, et d’un dîner aux chandelles (sur réservation). Un moment UNIQUE à ne pas manquer ! +33 7 78 19 16 41 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

