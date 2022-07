FASCINANT WEEK-END – LES VIGNERONS DE ROCBÈRE : VISITE SOUTERRAINE À TERRA VINEA Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Portel-des-Corbières

FASCINANT WEEK-END – LES VIGNERONS DE ROCBÈRE : VISITE SOUTERRAINE À TERRA VINEA Portel-des-Corbières, 13 octobre 2022, Portel-des-Corbières. FASCINANT WEEK-END – LES VIGNERONS DE ROCBÈRE : VISITE SOUTERRAINE À TERRA VINEA

Portel-des-Corbières Aude

2022-10-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-16 18:00:00 18:00:00 Portel-des-Corbières

Aude Portel-des-Corbières 11.5 EUR A 20 km de Narbonne dans le village de Portel des Corbières, sur les flancs d’un majestueux massif, montez dans le petit train qui vous conduira aux portes des profondeurs de la terre.

Entrez et vivez les sensations d’un archéologue qui découvre derrière un mur de pierres, un site exceptionnel, suspendu dans le temps. Ici, ce sont les mineurs qui ont façonné la gypse.

A 80 m sous terre, arpentez près de 800 m de galeries souterraines, découvrez différents tableaux et décors de l’histoire de la vigne et du vin en Narbonnaise.

Vous vivrez une expérience unique à travers les animations virtuelles, les visites guidées ou audioguidées.

Vos sens en éveil après ce surprenant voyage dans le temps, vous vous délecterez d’une dégustation de différents vins locaux rigoureusement sélectionnés.

Visites audioguidées départs réguliers dans la journée. Exceptionnellement 2 visites guidées : 10h30 et 15h.

Tarifs : adulte 11,50€ – enfant 6.60€ – jeune 10.20€

Restaurants et snack sur place +33 4 68 45 87 68 https://www.terra-vinea.com/ Portel-des-Corbières

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Portel-des-Corbières Autres Lieu Portel-des-Corbières Adresse Portel-des-Corbières Aude Ville Portel-des-Corbières lieuville Portel-des-Corbières Departement Aude

Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portel-des-corbieres/

FASCINANT WEEK-END – LES VIGNERONS DE ROCBÈRE : VISITE SOUTERRAINE À TERRA VINEA Portel-des-Corbières 2022-10-13 was last modified: by FASCINANT WEEK-END – LES VIGNERONS DE ROCBÈRE : VISITE SOUTERRAINE À TERRA VINEA Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières 13 octobre 2022 Portel-des-Corbières, Aude

Portel-des-Corbières Aude