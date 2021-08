Lagrasse Lagrasse Aude, Lagrasse FASCINANT WEEK-END – LA VINAIGRERIE CODINA VOUS OUVRE SES PORTES Lagrasse Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

Lagrasse

FASCINANT WEEK-END – LA VINAIGRERIE CODINA VOUS OUVRE SES PORTES 2021-10-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-17 17:00:00 17:00:00 Lagrasse

Lagrasse Aude Lors d’une visite commentée de notre Vinaigrerie, vous aurez accès aux barriques dans lesquelles nous faisons vieillir certains de nos vinaigres de vin et balsamiques. Vous pourrez admirer notre production pour l’année à venir des vinaigres aromatisés « sans contact » dans plus de cent bonbonnes exposées sur les murs surplombant ce lieu empreint de magie. Enfin, la dégustation terminera la visite, à la fois gourmande et surprenante. Vous n’en reviendrez pas d’aimer autant le vinaigre ! Possibilité de restauration et de logement sur place au restaurant le 1900.

Visite et dégustation gratuite. Départs toutes les heures. +33 4 68 75 83 66 https://www.vinaigrescodina.com/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

