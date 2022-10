FASCINANT WEEK-END – LA FÊTE DES VENDANGES DES JEUNES CARCASSONNAIS Arzens Arzens Catégories d’évènement: Arzens

Aude

FASCINANT WEEK-END – LA FÊTE DES VENDANGES DES JEUNES CARCASSONNAIS Arzens, 14 octobre 2022, Arzens. FASCINANT WEEK-END – LA FÊTE DES VENDANGES DES JEUNES CARCASSONNAIS

Domaine de La Bouriette Arzens Aude A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

2022-10-14 – 2022-10-14 Arzens

Aude Arzens 1 date, 1 lieu, les 5 appellations de Carcassonne, 5 jeunes vignerons indépendants.

Pour la 2nd année consécutives, la fête des vendanges revient.

La fin des vendanges est sur le point de s’achever. Nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 14 octobre 2022 pour faire la fête avec les jeunes vignerons:

Clément Foussat du Domaine Rose et Paul en AOP Malepère

Arnaud De Vergeron du Clos de Manzotte en AOP Cabardès.

Loïc Reulet du Domaine Hauterive-le-Haut en Cru Boutenac

Baptiste Delmas du Domaine Delmas en AOP Limoux

Thibaud et Justine Vordy du Domaine Vordy en AOP Minervois. Au programme: Dégustation de leur produits (AOP Malepère, AOP Limoux, AOP Cabardès, AOP Minervois, Cru Boutenac).

Repas sur place : tapas, grillades, escargots, …

Animations musicales : Concert du groupe EKO EKO, Suivi par le DJ Joan Cassidy Réservation conseillée

L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération. camille@rose-paul.fr +33 6 38 64 27 36 Arzens

dernière mise à jour : 2022-10-07 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Arzens, Aude Autres Lieu Arzens Adresse Domaine de La Bouriette Arzens Aude A.D.T. de l'Aude / Grand Carcassonne Tourisme Ville Arzens lieuville Arzens Departement Aude

Arzens Arzens Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arzens/

FASCINANT WEEK-END – LA FÊTE DES VENDANGES DES JEUNES CARCASSONNAIS Arzens 2022-10-14 was last modified: by FASCINANT WEEK-END – LA FÊTE DES VENDANGES DES JEUNES CARCASSONNAIS Arzens Arzens 14 octobre 2022 Arzens Aude Domaine de La Bouriette Arzens Aude A.D.T. de l'Aude / Grand Carcassonne Tourisme

Arzens Aude